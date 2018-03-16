بناء المسجد في المنام خير في الدنيا والآخرة

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المسجد

الدنيا

الاخرة

قوة الايمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديق لي رآني أبني مسجدًا.. وشكرًا.

لتأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناء المسجد خير لك فى الدنيا والآخرة، ويدل على حسن الدين وصلاح الحال وقوة الإيمان، والتوبة والقربة إلى الله.

وبناء المسجد يدل على الارتقاء و الاهتمام بصلة الرحم وإقامة سنن النبى صلى الله عليه وسلم، وبناء المسجد يدل أيضًا على استفادة الناس منك، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، ويدل على زيادة المال وإخراج الزكاة.

وإن كنت أعزب دل بناء المسجد على الزواج من ذات دين، وإن كنت متزوجًا دل على الولد الصالح.. والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************
أرسل رؤياك نفسرها في الحال
للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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