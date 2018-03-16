بالصور.. فوز4 متسابقين مسابقة مختبر الشهرة 2018

16 مارس 2018 - 11:53 ص

انتهت الجولات المحلية لفاعليات الموسم التاسع لمسابقة " مختبر الشهرة "2018 وهى تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني بفوز 4 من العروض المقدمة المتميزة حيث شارك فى هذه المرحلة من المسابقة 30 متسابق.

وقام كل متسابق بعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة في ثلاث دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف المجالات.

واختارت لجنة التحكيم من العروض الثلاثين المقدمة عدد عشر مشاركين ليقدموا عروضاً ثانية ليتم اختيار الفائزين من بينهما بناءً على رأى لجنة التحكيم وفائز واحد فقط بناءً على رأى الجمهور ليتأهلوا بذلك للمشاركة فى التصفيات النهائية المزمع إقامتها فى إبريل 2018 فى القاهرة.

وفاز في نهاية الجولة السادسة بجامعة عين شمس بناءًا على رأى لجنة التحكيم كلاً من يسمينة ماهر، طالبة بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة جامعة القاهرة وقدمت عرضاً اولياً عن الانفصام وكان عرضها الثانى عن الاكتئاب ويارا حسام الدين، طالبة بالفرقة الرابعة كلية العلوم قسم حيوان جامعة الاسكندرية وقد قدمت عرضاً اولياً عن نقص فيتامين د والعرض الثانى عن كيفية وصول الجسم لمرحلة الشبع.

كما فاز يوسف شعبان، الطالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة القاهرة وقد قدم عرضاً اولياً عن فيروس الانفلونزا والعرض الثانى عن الجذام، وخالد عبد الناصر رزق، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية وقد قدم عرضاً اولياً عن البلهارسيا وارتفاع ضغط الوريد البابى الكبدى والعرض الثانى عن توازن الاحماض والقواعد، وفازت ايضاً يسمينة ماهر بجائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بناءاً على رأى الجمهور.

وقد تم تنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009 FameLab® Egypt وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم، وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به العلوم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدول ليحصل بذلك الفائزين المؤهلين من الـ 6 جولات المحلية بالمحافظات علي جوائز قيمة وذلك تحت رعاية مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الألفي ،وسيحظى الفائز الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2018.









