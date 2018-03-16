غدًا.. محاكمة متهمي "أوليكس" بقتل طالب الهندسة

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ضبط متهم فى جريمة قتل طالب بالمنوفية

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اوليكس

قتل طالب هندسة

تبدأ غدا محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أحمد م م 18 سنة طالب و حسين ع م 18 سنة طالب، أمام محكمة جنايات الأحداث، لقيامهما بقتل طالب هندسة بجامعة بنها إثر إيهامه ببيع لاب توب عبر موقع «أوليكس» والاستيلاء منه علي مبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته بمنطقة الشيراتون.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة كشفت غموض حادث العثور علي جثة طالب بكلية الهندسة ممزقة بالطعنات داخل حديقة عامة بمساكن شيراتون بالنزهة ليلا.. وتبين أن وراء الجريمة طالبين بالثانوي تعرفا على الضحية عبر وسائل التسوق الإلكتروني واستدرجاه من مسكنه بمنطقة القناطر محافظة القليوبية بعد إيهامه ببيع جهاز "لاب توب" له بأقل من ثمنه الحقيقي بكثير وفور حضوره قاما بتكتيفه وتمزيقه بالطعنات واستوليا على 25 ألف جنيه وهاتفه المحمول وفرا هاربين.



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