مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

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رامى جان

التيار الاسلامي

إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب

كاذب

قال اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور، سجن العقرب السابق، إن الناشط القبطي "رامي جان" كاذب في ادّعائه أنه ينتمي للتيار الإسلامي.

وأضاف "عبد الغفار"، علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "رامي جان" أعلن من قبل تأييده للتيار الإسلامي، "كذب رامى جان وصدق الله العظيم".

يذكر أن رامي جان عاد مؤخرًا إلي مصر عقب وجوده لسنوات مع الإخوان داخل تركيا، حيث ظهر مع الإعلامي "محمد الباز" علي شاشة المحور أمس، الخميس، وكشف عن أسرار تتعلق بالإخوان في تركيا، وطبيعة العلاقة الصدامية بينه وبين الجماعة، التي أدت في النهاية إلي عودته إلي مصر .



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