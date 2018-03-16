» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة

16 مارس 2018 - 01:25 م

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة تجمع بين المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ، ورئيسة وزراء بريطانيا " تيريزا ماي".

الصورة أثارت جدلا بسبب تجمع ميركل وماي ، وهن مراهقات ، حيث تظهر الصورة من اليسار أنجيلا مركل ، وبالوسط تيريزا ماى دون إظهار أي سبب سبب للتجمع ، حيث غرّد أحد النشطاء قائلا: "لم أعرف سبب التجمع ، لكن يبدو أن هناك مجلس يحكم العالم ".

كما غرد أحد المعلقين قائلا: يمكن كانوا زملاء دراسة.

بينما سخر حساب عادل السوداني : اللي في الوسط الطفلة فيروز المصرية لما كبرت ، بطلوا خزعبلات.

بينما رد حساب بنشر صورة لتيريزا ماي في صغرها قائلا : دي صورة تريزا ماي في صغرها ، وأنجيلا ميركل اللي في الصورة بس.