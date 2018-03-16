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"الصيدلة الإكلينيكية ودورها بالمجتمع المصري" مؤتمر في المنيا

قبلي وبحري

مؤتمر صيدلة المنيا
مؤتمر صيدلة المنيا

جمال زكى

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مؤتمر

جامعة المنيا

الصيدلة

صيدلة المنيا

نظم فريق اكلينيكيا المتكامل "clinical Integrated Team" بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، المؤتمر العلمي الثاني بعنوان "الصيدلة الإكلينيكية ودورها بالمجتمع المصري"، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا،  ويستمر لمدة يومين

ويهدف المؤتمر إلى تطوير وتأهيل طلاب الصيادلة العام والإكلينيكي، للقدرة على التعامل فى سوق العمل والحفاظ على مهنة الصيدلة وذلك من خلال تنظيم العديد من النداوات والدورات التدريبية التى تؤهلهم علمياً ومهنياً.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة، إلى أنه ستتم خلال يومى المؤتمر جلسات علمية يحاضرها صيادلة بجامعة المنيا، وصيادلة بالمستشفيات المصرية، عن دور الصيدلة الإكلينيكية في علم الأورام، ودورها فى علم أمراض الكلى، بالإضافة إلى  ندوات فى علم أدوية الجينات، ودور الصيدلة فى العناية المركزة، وعلاقة الصيدلة الإكلينيكية الطب البشرى .

جدير بالذكر أن فريق الإكلينيكي المتكامل بكلية الصيدلة ينظم دورات تدريبية  لطلاب الكلية فى مستشفيات مصر، بالإضافة إلى ندوات توعوية داخل محافظة المنيا عن أمراض السرطان، والطعام الصحى.

ويتشكل الفريق من سارة جمال ومحمد عصام، ومحمد أحمد ، وماريو ماجد، ونها اشرف، و خالد اسماعيل، و محمد أبو العلا، وحازم حلمى طلاب بكلية الصيدلة جامعة المنيا.


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