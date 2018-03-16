» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر

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شوارع نظيفة

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن أمنياته تجاه مصر، لافتًا إلى أنه يتمنى رؤية شوارعها نظيفة ونظامها كأنظمة العالم والحرية والديمقراطية حقيقية.

وقال "ساويرس"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله .. نفسى بس اشوف مصر و شوارعها نظيفة و فيها نظام زى بقية العالم و حرية و ديموقراطية حقيقية و مستشفياتها نظيفة و جاهزة و تعليمها عالى و جوها من غير سحابة سودا من حرق قش الرز و من غير فقر و معتمدة على نفسها".

وانهالت التعليقات علي تغريدة "ساويرس" وجاء أبرزها من الكاتب الصحفي جمال سلطان قائلا: " يبقى أنت كده بتحلم بثورة يناير يا نجيب بيه".

ورد عليه تعليق "سلطان" أحد النشطاء قائلا: " ثورة يناير الاخوان والشرفاء كانوا مع بعض مكنش فيه خونة وأنجاس ومأجورون الا مع السيسي يا بيضة".

وغردت ناشطة على تغريدة ساويرس: " طب ماتشخلل جيبك واصرف عليها وهي تنضف".

وأضاف آخر: " أنا في الظروف دي بختصر وبقول نفسي أشوفها دولة ذي خلق الله أو كما كان يجب أن تكون".



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