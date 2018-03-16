السبت.. محاكمة "زهير جرانة" بتراخيص الشركات

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وزير السياحة الاسبق

محاكمة زهير جرانة

تراخيص الشركات

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الشركات".

وتسلمت المحكمة خلال الجلسة السابقة، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين.

وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.



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