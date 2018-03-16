حبس تاجر زور في أوراق رسمية بالمنيا

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حبس

بلاغ

محافظة المنيا

تاجر اوراقمزورة

قررت نيابة جنوب المنيا حبس 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن  تقدم بسجل تجارى مزور للغرفة التجارية.

وكان مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من الغرفة التجارية  يفيد بأن شخص تقدم بسجل تجارى غير صحيح، وانصرف عند اكتشاف الموظفين للواقعة.

وبعد إجراء التحريات، تبين أن "مجدى ن. ف" مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا اصطنع سجل تجارى"مزور"، وتقدم به للغرفة التجارية واكتشفوا تزويره وفر هاربًا عقب اكتشاف الواقعة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بالواقعة وحصوله على السجل التجارى المزور من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" مقابل مبلغ مالى قدره 1500جنيه لتقديمه لأحد السفارات للسفر للخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.


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