"تمثال الرحمة" يتوج "فنانة الأقصر" بالأولى على الجمهورية

16 مارس 2018 - 01:37 م

توجت أميرة كمال بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في المسابقة الفنية والإبداعية لمراكز شباب القرى وذلك بالحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، مساء أمس الخميس.

وأوضحت ابن مدينة القرنة غرب الأقصر، أنها توجت بالمركز الأول لعملها الفني "تمثال الرحمة" الذي صممته من فرع شجر الكافور في خمس ساعات، بعد أن واتتها فكرته من شكل فرع الكافور وتشريحه، معتبرة أن الطبيعة مليئة بالفن والإبداع.

وأردفت أميرة إلى أن تكريمها أتى من قبل إيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، وأحمد علي أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب القرى، والدكتور أحمد قدري والدكتورة هدى أنور عوض.