  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

فندي لتواضروس: احمِ كنايسك بنفسك

"فندي" يتحدث عن "المافيا" المغلقة

صلاح

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

حازم حسني

رامي جان لحسني : "أنا مش ذميّ"

ن

السودان يبلغ الأمم المتحدة رفضه اتفاقية "تيران وصنافير"

كأس العالم

حملة إلكترونية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

شاهد.. الانتخابات التشريعية فى إيطاليا

أول صورة لاستمارة الانتخابات الرئاسية في الخارج

شومان

وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

اللواء إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

مرتضى والسيسي

"السيسي" آخر أسلحة "مرتضى" لحل أزمة الزمالك

مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق

قضايا وحوادث

مشاجرة بالمنيا
مشاجرة بالمنيا

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

5 مصابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

#

إصابة ثلاثة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالوادي الجديد

#

مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

#

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

بولاق

مشاجرة بالاسلحة

بولاق الدكرور

اندلعت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات الجيرة.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة صفط اللبن.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأطلق عامل أعيرة نارية من فرد خرطوش خلال المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صخرة دفاع الأهلي السابق يصدم "صلاح"
» "الفيفا" يطالب الزمالك بسداد مستحقات "موندومو"
» قرية الصيادين برأس البر : مين يرحمنا منازلنا بتتهد
» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر
» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة
» بالفيديو.. غناء الأطفال "قالوا إيه" بمؤتمر دعم "السيسي" بالأقصر
» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» سيدة: زوجي ضربني بعد الجواز بأسبوعين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن