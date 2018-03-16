مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق

16 مارس 2018 - 01:39 م

اندلعت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات الجيرة.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة صفط اللبن.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأطلق عامل أعيرة نارية من فرد خرطوش خلال المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



