  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

فندي لتواضروس: احمِ كنايسك بنفسك

"فندي" يتحدث عن "المافيا" المغلقة

صلاح

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

حازم حسني

رامي جان لحسني : "أنا مش ذميّ"

ن

السودان يبلغ الأمم المتحدة رفضه اتفاقية "تيران وصنافير"

كأس العالم

حملة إلكترونية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

شاهد.. الانتخابات التشريعية فى إيطاليا

أول صورة لاستمارة الانتخابات الرئاسية في الخارج

شومان

وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

اللواء إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

مرتضى والسيسي

"السيسي" آخر أسلحة "مرتضى" لحل أزمة الزمالك

بالصور..

"المشاط" تبحث مع رئيس منظمة السياحة العربية سبل التعاون المشترك

آخر الأخبار

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرار جمهورى بالموافقة على تعاون فني بين مصر وألمانيا

#

وسط مقاطعة فلسطينية.. مؤتمر دولي في البيت الأبيض حول غزة

#

سفير «بيرو» يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة بني سويف

#

السياحة تبحث التعاون مع اليونان والمغرب والأردن وأمريكا

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

المنظمة العربية

استقبلت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والأستاذ وليد الحناوى الأمين العام المساعد بالمنظمة والوفد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة.

وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تشجيع السياحة العربية إلى مصر، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة ورئيسها في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية السياحة العربية باعتبارها مصدر رئيسى  لحركة السياحة الوافدة لمصر، لافتة الى التنوع السياحى الذى تزخر به مصر من مقاصد سياحية متنوعة تجذب مختلف الفئات السياحية.

ومن جانبه هنأ آل فهيد المشاط بتولي الوزارة، مشيدا بالنمو والتطور السياحى الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة والذى يرجع الى الدعم الذى توليه القيادة السياسية بمصر لهذه الصناعة الهامة، بالإضافة الى الامن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

وأشار رئيس المنظمة أن المنظمة قامت بالتنسيق مع الجانب الاسبانى لتوقيع اتفاقية تؤامة خلال فعاليات مؤتمر فيتور للسياحة بأسبانيا ما بين مدينة شرم الشيخ ومحافظة استبونا باسبانيا لزيادة الحركة السياحية وتنمية التعاون العربي الدولي.

وأوضح آل فهيد أن المنظمة لديها خطط وبرامج تتطلع إلى تنفيذها في القريب العاجل في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة من بينها إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة العربية للسياحة بمدينة شرم الشيخ، يهدف لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة، بالاضافة الى مقترح تنفيذ نهائيات البطولة العربية للرياضة الالكترونية بمدينة الغردقة، وإنشاء مركز إقليمي للتدريب والتأهيل بمدينة شرم الشيخ.

 

كما أشار أل فهيد إلى تطلع المنظمة لإقامة العديد من الملتقيات وورش العمل والتي تخدم القطاع السياحي المصري.

 وخلال اللقاء قام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة بتسليم الوزيرة نسخة من تقرير الأنشطة والإنجازات الخاصة بالمنظمة لعام 2017م. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صخرة دفاع الأهلي السابق يصدم "صلاح"
» "الفيفا" يطالب الزمالك بسداد مستحقات "موندومو"
» قرية الصيادين برأس البر : مين يرحمنا منازلنا بتتهد
» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر
» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة
» بالفيديو.. غناء الأطفال "قالوا إيه" بمؤتمر دعم "السيسي" بالأقصر
» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» سيدة: زوجي ضربني بعد الجواز بأسبوعين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن