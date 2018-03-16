"المشاط" تبحث مع رئيس منظمة السياحة العربية سبل التعاون المشترك

16 مارس 2018 - 01:40 م

استقبلت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والأستاذ وليد الحناوى الأمين العام المساعد بالمنظمة والوفد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة.

وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تشجيع السياحة العربية إلى مصر، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة ورئيسها في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية السياحة العربية باعتبارها مصدر رئيسى لحركة السياحة الوافدة لمصر، لافتة الى التنوع السياحى الذى تزخر به مصر من مقاصد سياحية متنوعة تجذب مختلف الفئات السياحية.

ومن جانبه هنأ آل فهيد المشاط بتولي الوزارة، مشيدا بالنمو والتطور السياحى الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة والذى يرجع الى الدعم الذى توليه القيادة السياسية بمصر لهذه الصناعة الهامة، بالإضافة الى الامن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

وأشار رئيس المنظمة أن المنظمة قامت بالتنسيق مع الجانب الاسبانى لتوقيع اتفاقية تؤامة خلال فعاليات مؤتمر فيتور للسياحة بأسبانيا ما بين مدينة شرم الشيخ ومحافظة استبونا باسبانيا لزيادة الحركة السياحية وتنمية التعاون العربي الدولي.

وأوضح آل فهيد أن المنظمة لديها خطط وبرامج تتطلع إلى تنفيذها في القريب العاجل في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة من بينها إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة العربية للسياحة بمدينة شرم الشيخ، يهدف لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة، بالاضافة الى مقترح تنفيذ نهائيات البطولة العربية للرياضة الالكترونية بمدينة الغردقة، وإنشاء مركز إقليمي للتدريب والتأهيل بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار أل فهيد إلى تطلع المنظمة لإقامة العديد من الملتقيات وورش العمل والتي تخدم القطاع السياحي المصري.

وخلال اللقاء قام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة بتسليم الوزيرة نسخة من تقرير الأنشطة والإنجازات الخاصة بالمنظمة لعام 2017م.











