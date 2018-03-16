  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

فندي لتواضروس: احمِ كنايسك بنفسك

"فندي" يتحدث عن "المافيا" المغلقة

صلاح

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

حازم حسني

رامي جان لحسني : "أنا مش ذميّ"

ن

السودان يبلغ الأمم المتحدة رفضه اتفاقية "تيران وصنافير"

كأس العالم

حملة إلكترونية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

شاهد.. الانتخابات التشريعية فى إيطاليا

أول صورة لاستمارة الانتخابات الرئاسية في الخارج

شومان

وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

اللواء إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

مرتضى والسيسي

"السيسي" آخر أسلحة "مرتضى" لحل أزمة الزمالك

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

الرياضة

صلاح
قرعة دوري أبطال أوروبا

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«جيرو» يقود هجوم تشيلسي أمام برشلونة

#

«فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام تشيلسي

#

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الريال وباريس

#

تشيلسي يهزم كاراباك بثنائية.. ويتأهل لدور الـ16

دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح

ليفربول

بايرن ميونخ

شهدت قرعة دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت منذ قليل بسويسرا، وقوع لقاء ناري بين بايرن ميونح الألماني وأشبيلية الإسباني.

كما أوقعت برشلونة الإسبانى فى مواجهة روما الإيطالى، ليفربول مانشستر سيتي، يوفنتوس وريال مدريد.

 ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب أحد يومى 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومى 10 و11 من الشهر ذاته.

 ونجحت أندية مانشستر سيتى، وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، ويوفنتوس، وريال مدريد، وإشبيلية، وروما، بالإضافة إلى بايرن ميونخ، وبرشلونة فى حجز مقاعدها بالدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صخرة دفاع الأهلي السابق يصدم "صلاح"
» "الفيفا" يطالب الزمالك بسداد مستحقات "موندومو"
» قرية الصيادين برأس البر : مين يرحمنا منازلنا بتتهد
» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر
» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة
» بالفيديو.. غناء الأطفال "قالوا إيه" بمؤتمر دعم "السيسي" بالأقصر
» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» سيدة: زوجي ضربني بعد الجواز بأسبوعين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن