تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

16 مارس 2018 - 01:41 م

شهدت قرعة دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت منذ قليل بسويسرا، وقوع لقاء ناري بين بايرن ميونح الألماني وأشبيلية الإسباني.



كما أوقعت برشلونة الإسبانى فى مواجهة روما الإيطالى، ليفربول مانشستر سيتي، يوفنتوس وريال مدريد.



ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب أحد يومى 3 و4 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومى 10 و11 من الشهر ذاته.



ونجحت أندية مانشستر سيتى، وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، ويوفنتوس، وريال مدريد، وإشبيلية، وروما، بالإضافة إلى بايرن ميونخ، وبرشلونة فى حجز مقاعدها بالدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.







