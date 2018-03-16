رامي جان لحسني : "أنا مش ذميّ"

16 مارس 2018 - 01:44 م

قال الناشط القبطي رامي جان إنه ليس ذميا في استفساره عن تدوينة سابقة للدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان " وهل تقبل له شهادة"؟

وأضاف جان علي حسابه الشخصي علي تويتر : الحقيقية أن الموضوع قديم و ذكر أكثر من مرة ، ذكر في أكثر من برنامج و ذكره عمرو عبد الهادي ، والجلسة التي ذكر فيها الموضوع لم أكن وحدي فيها كان فيها الأستاذ منذر عليوه ، متسائلا : مفهمتش و هل تقبل له شهاده ؟! هل لاني ذمي مثلا و لا ايه؟

كان الدكتور حازم حسني قد نشر تغريدة أمس علي حسابه الشخصي بتويتر "وهل تقبل له شهادة" ، مضيفا أن الأخ رامى جان قدم عربون المحبة للنظام بحديثه عن انضمام الفريق سامى عنان لمجموعة إخوانية مغلقة... اللهم لا اعتراض؟