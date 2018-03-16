  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

"موسى": الطابور الانتخابي للمصريين بالكويت وصل إلى قطر

فندي لتواضروس: احمِ كنايسك بنفسك

"فندي" يتحدث عن "المافيا" المغلقة

صلاح

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

حازم حسني

رامي جان لحسني : "أنا مش ذميّ"

ن

السودان يبلغ الأمم المتحدة رفضه اتفاقية "تيران وصنافير"

كأس العالم

حملة إلكترونية لمقاطعة كأس العالم في روسيا

شاهد.. الانتخابات التشريعية فى إيطاليا

أول صورة لاستمارة الانتخابات الرئاسية في الخارج

شومان

وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

اللواء إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

مرتضى والسيسي

"السيسي" آخر أسلحة "مرتضى" لحل أزمة الزمالك

تليغراف:

مفاجأة جديدة في قضية مقتل الجاسوس الروسي

عرب وعالم

الجاسوس الروسي ونجلتة
الجاسوس الروسي ونجلتة

وكالات

أخبار متعلقة
#

مكتشف سم الجاسوس الروسي يعتذر: "إنه دمار شامل"

#

تعرف على ثان أخطر سلاح أنتجته البشرية

#

محاولة روسيا اغتيال العميل المزدوج رسالة لمعارضيها

#

رسميا..بريطانيا تقاطع مونديال روسيا

روسيا

غاز

الجاسوس

الأعصاب

وكالات

كشفت صحيفة تليغراف البريطانية نقلا عن مصادر، أن غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وضع في حقيبة ابنته قبل أن تغادر موسكو.

وعثر على سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فاقدي الوعي خارج مركز تجاري في مدينة سالزبري بجنوب انكلترا يوم الرابع من مارس آذار. ونقلا إلى المستشفى حيث يرقدان في حالة حرجة منذ ذلك الحين.

وبحسب شرطة مكافحة الإرهاب فإن يوليا سكريبال سافرت من موسكو إلى لندن يوم الثالث من مارس آذار.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر إن المحققين البريطانيين يجرون تحقيقاتهم بناء على فرضية تفيد أن قطعة من ملابس أو أدوات زينة أو هدية مشبعة بالمادة السامة فُتحت في منزل سكريبال في سالزبري.

وقالت بريطانيا إن المادة السامة، التي تعرض لها أيضا شرطي بريطاني في الموقع، هي غاز الأعصاب القاتل (نوفيتشوك) الذي كان الجيش السوفيتي أول من طوره.

وبعد أول استخدام معروف لسلاح من هذا النوع في هجوم على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ألقت بريطانيا باللوم على موسكو وأمهلت 23 روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة الروسية في لندن، أسبوعا للرحيل.

وطالبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا معا روسيا الخميس بتفسير لما حدث. ونفت موسكو أي ضلوع في الهجوم


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» صخرة دفاع الأهلي السابق يصدم "صلاح"
» "الفيفا" يطالب الزمالك بسداد مستحقات "موندومو"
» قرية الصيادين برأس البر : مين يرحمنا منازلنا بتتهد
» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر
» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة
» بالفيديو.. غناء الأطفال "قالوا إيه" بمؤتمر دعم "السيسي" بالأقصر
» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» سيدة: زوجي ضربني بعد الجواز بأسبوعين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن