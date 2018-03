إصلاح التعليم المصري (2)

تحدثت في المقال السابق عن تسعة مكونات أساسية لابد من توافرها في أي نظام تعليمي ناجح. أول هذه المكونات هو التنمية المهنية الجيدة للمعلمين التي اعتبرها المتخصصون سببًا رئيسيًا في النجاح الكبير الذي حققته بعض الدول و تربعها على قمة المؤشر العالمي للتعليم.



وفى بحث نشره مركز ستانفورد لسياسات الفرص فى التعليم Stanford Centre For Opportunity Policy In Education بعنوان (سر نجاح فنلندا : تأهيل المعلمين ) جاء فيه أنّ الباحثين من كل أنحاء العالم أتوا إلى فنلندا فرادى وجماعات لدراسة ما أطلقوا عليه المعجزة الفنلندية (Finnish Miracle) ، كيف لدولة كانت ذات نظام تعليمي متواضع فى ثمانينيات القرن الماضي أن تقفز على قمة الهرم التعليمي العالمي فى غضون عقود قليلة ؟ ولقد أرجع الباحثون ذلك إلى عدة أسباب، إلا أنهم جميعًا أقروا أن الورقة الرابحة، والسبب الرئيسي لتربع فنلندا على عرش التعليم العالمي هو معلموها الممتازون .

