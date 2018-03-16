جينات الأمومة والعطف والحنان

16 مارس 2018 - 01:59 م

الأمومة غريزة خلقها الله سبحانه وتعالي في الإنسان والحيوان، ومنذ أن أكمل العلماء مشروع الجينوم البشري وتطور تقنيات الكشف عن وتحديد الجينات مما سهل الأبحاث التي تكشف علاقة الجينات وبعض الخصائص التي يتميز بها الإنسان، كالذكاء والحس المرهف والعطف الكثير من الصفات الأخري، سواء حسنة أو سيئة وهل لها جذور جينية أم لا؟، و والمعروف أن الجينات تبدو في إثنين من الخصائص المتناقضة، إحداهما أن الجين عبارة عن شيء مادي مكون من جزيئات من الحمض النووي "دي إن إيه"، وتتمثل الخاصية الأخري في أنها تمثل أشياء غير مادية-معنوية- مثل العطف أوالصحة أوالذكاء أوالشجاعة وغيرها من الصفات، ومن ثم فإن تجاهل أحد تلك المفاهيم دون الآخر، لا يحقق التعريف الكامل عن الجينات.











عندما حاول العلماء البحث عن جينات حنان الأمومة، قاموا بإجراء الأبحاث الخاصة عن علاقة الجينات بالأمومة، مستخدمين التقنيات الحديثة المتعلقة بالبيولوجيا الجزيئية وتتابعات القواعد بالجينوم. لاحظ العالمان "هيروتاكا و كاتسونوري" عندما قاما بدراسة ونشرت نتائجها في مجلة "الفسيولوجيا والسلوك" وذلك في أكتوبر 2006، أن الفأر الذي قامت أمه بلعقه كثيراً وهو طفل، إكتسب هو بدوره هذا الميل للعق أطفاله كثيراً، كما يوضح التبني المعاكس أن هذا يعد شيئاً وراثياً غير جيني، حيث أن الفأر بالتبني سوف يتشابه مع أمه الراعية في السلوك أكثر من أمه البيولوجية. وفي دراسة قام بها "مايكل ميني" إقترح فيها أن الجينات المسئولة عن سلوك الأمهات تجاه أطفالها، والتي يتحكم في هذه العملية هي "مستقبلات الأوكسيتوسين"، والتي تنشط بسهولة في الفئران التي تم لعقها وهي صغار، حيث يعمل اللعق المبكر-لحد ما-علي تغيير حساسية الجينات المسئولة عن الأمومة مجازاً (والتي تتمثل هنا في لعق الأم لصغارها) إلي الإستروجين، تلك العملية غير معروف آليتها. ولكن وكما يقول العلماء أنها قد تتضمن نظام دوبامين المخ، والدوبامين هو صورة مشابهة للإستروجين. هذا النظام يفسر حقيقة أن الحيوانات التي نشأت في بيئة محرومة تكون أكثر إستعداداً وعرضة للإدمان لبعض العقاقير، والتي تعتبر المعوض للمخ من خلال الدوبامين.









عندما قامت الباحثة "دارلن فرانسيس" خلال الدراسة التي أجرتها بتبديل سلالتين من الفئران وهما من سلالة BALB وC57 ، وقامت بزراعة الفئران من سلالة C57مباشرة بعد عملية التخصيب في رحم فئران من نفس سلالتها أو من سلالة BALB، ثم نشأت بعد ذلك الفئران المولودة مع أمهات من سلالة BALB أو أمهات من سلالة C57، وبعد هذا التبني المعاكس، إختبرت فرانسيس مهارات الفئران من خلال إختبارات قياسية أو معيارية مختلفة المستوي بالمعمل، حيث خلصت الباحثة إلي أن الجينات هي المسئولة عن تحديد سلوكيات الفئران نحو الأم سواء البيولوجية أو بالتبني. وهذا يؤكد الرأي القائل بأن الجينات تعمل في ناحيتين فهي من ناحية خادمة البيئة والظروف المعيشية بقدر ما هي خادمة للوراثة من الناحية الأخري، ولأن الجهاز المنظم للجينوم دائماً ما يهدف ويشجع أثناء عملية النمو بتوجيه ووجوب أن تكون الجينات مستعدة في كل الأوقات لتلقي المعلومات من البيئة الخارجة عن أبوي الكائن الحي، ومن ثم علي الجينات بدورها أن تقوم بتكييف نشاطها تبعاً لها.









العطف هو أحد المشاعر الإنسانية التي تتحكم فيها العديد من العوامل الجينية والعصبية، علي سبيل المثال إنخفاض مستوي هرمون "أوكسيتوسين oxytocin" عند البعض يعتبر مسئولاً عن إنعدام أو إضمحلال مشاعر العطف أو التعاطف والمشاركة الوجدانية (التبلد) لديهم. وكانت دراسات سابقة قد أوضحت أيضاً أن تدمير مناطق بالمخ عند البعض قد يتسبب في فقدانهم لمشاعر العطف تجاه الناس الآخرين. في تلك الدراسة الجديدة التي أجراها علماء من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة بالإشتراك مع زملاء من معهد باستير وجامعة باريس ديديروت والمركز القومي الفرنسي للأبحاث العلمية ونشرت نتائجها في مجلة "التحولات النفسية Translational Psychiatry " في مارس 2018. تناولت تلك الدراسة الجذور الجينية لمشاعر العطف، وذلك عن طريق مشاركة 23 شركة للجينات قامت بجمع عينات اللعاب من 46 ألف من عملائها، وأكملوا دراستهم مع هؤلاء العملاء مستخدمين إختبار يسمي "معامل التعاطف Empathy Quotient (EQ)" معهم أون لاين، هذا الإختبار ومعامل EQ قد تم قام بتصميمه باحثون من جامعة كامبريدج. إعتمد الباحثون علي أحد المفاتيح الهامة وهي ما خلصت إليه نتائج دراسات سابقة من ناحية أن المرأة اكثر في مشاعرالعطف والتعاطف من الرجل، لكن تلك الدراسة أوضحت أنه لا يوجد إختلاف جيني بين الجنسين يمكن الإعتماد عليه كسبب، وقد أكدت النتائج علي ما سبق وذكرته أبحاث عديدة من أن المشاعر الفياضة للمرأة والأكثر من الرجال ليست بسبب الوراثة أي الجينات، حيث لا يوجد إختلافات في الجينات المسئولة عن مشاعر العطف بين الرجل والمرأة. ويرجع السبب في مستويات مشاعر العطف تلك بين الجنسين إلي عوامل أخري ثقافية مثل التنشئة الإجتماعية والتعليم أو عوامل بيولوجية غير وراثية مثل التأثيرات الهرمونية. هذا واكدت النتائج أن الإختلاف في مشاعر العطف بين البعض بسبب الوراثة تعدل فقط 10%، بينما 90% الأخري تعود للعوامل الأخري كما ذكرت. الدليل الأخير علي صحة النتائج التي خلص إليها العلماء، هو وبالنظر للأشخاص الذين يعانون من إضطرابات مرض التوحد ASD ، فقد كشف الباحثون أن مرضي التوحد لديهم مستوي متدني من مشاعر العطف، في الوقت نفسه لا توجد فروقات كبيرة في جينات العطف لديهم مقارنة بالأصحاء. تلك الدراسة قد اكدت علي أنه بالإمكان تشخيص بدقة كبيرة من سيكونون اكثر عرضة لمخاطر الإصابة بمرض التوحد من خلال قياس مستويات جينات العطف من الأطفال.









الحب والعطف والحنان الذي أودعه الله في الأمومة، هي جزء من رحمته التي وسعت كل شيء، وشملت حتي الوحوش، هذا المعني جاء في حديث للرسول صلي الله عليه وسلم رواه أبي هريرة حيث قال " إن لله مائة رحمة، أنزل منها واحدة بين الإنس والجن والوحش والهوائم فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش علي أولادها، وأبقي الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة".









وبمناسبة الإقتراب من "عيد الأم" كل عام والأمهات جميعاً بخير، ولا أجد ما يعبر عن حق الأم وتكريم الآباء والبر والرحمة بهم أفضل مما أمرنا وأوصانا الله تعالي في سورة لقمان "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى? وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى? أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ? ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15).