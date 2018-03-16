خطيب شقيقة "النني" يقترب من المقاولون العرب

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المقاولون العرب

بلدية المحلة

محمد النني

محمد فوزي

يسعى نادي المقاولون العرب إلى ضم صانع ألعاب بلدية المحلة محمد فوزى، بعد مشاهدته من جانب اللجنة الفنية للمقاولون خلال مباريات بلدية المحلة الأخيرة في دوري القسم الثاني.

وتربط محمد فوزي علاقة قرابة مع النجم العالمي محمد النني لاعب المنتخب الوطني المحترف بين صفوف أرسنال الإنجليزي حيث قام "فوزي" بخطوبة الشقيقة الصغرى لـ"الننى".

وينتظر نادى المقاولون العرب انتهاء الموسم الحالى من دورى القسم الثانى للتفاوض مع مسئولى بلدية المحلة حول ضم محمد فوزى، خاصة أن اللاعب يتبقى له موسمان مع بلدية المحلة، والذى يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة التى يتنافس فيها أندية بحرى والإسكندرية .


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