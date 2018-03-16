سجال بين ترك آل الشيخ و"أديب" بسبب "قطر"

16 مارس 2018 - 02:44 م

دار سجال بين الإعلامي عمرو أديب، و ترك آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، حيث نشر "الشيخ" تدوينة لاستفتاء قام به حول إذا كان من الممكن أن يختار المتابعون اسم الدولة التي تنظم كأس العالم 2022، وكانت الدول هي قطر وبريطانيا والصين وأمريكا.

وأضاف "الشيخ"، في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التديونات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "أنا عن نفسي بختار قطر".

مما رد عليه "أديب" قائلًا: "وهى قطر حتفضل موجودة لغاية 22؟".