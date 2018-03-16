3 شروط وضعها الأهلي لرحيل "عمرو جمال" إلى فنلندا

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الاهلى

بيدفيست

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الغزال

وضع النادي الأهلي 3 شروط لرحيل عمرو جمال "الغزال" إلي فنلندا حال نجاحه في فسخ تعاقده مع بيدفيست الجنوب إفريقي، ومن أهم هذه الشروط وضع شرط جزائي فى عقد بيعه لهلسكنى الفنلندي قيمته مليون دولار، وهو الأمر الذي يعرقل إتمام الصفقة حتى هذه اللحظة.

وأبدى مسئولو نادي هلسكنى مرونة للموافقة على طلبات النادى الأهلى الخاصة بالاستغناء عن "الغزال"، خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على إعارته حتى نهاية الموسم للفريق الفنلندى.

ووضع الأهلى 3 شروط للاستغناء عن الغزال وهى الحصول على مبلغ مليون و500 ألف يورو، ما يعادل 35 مليون جنيه مصري، والحصول على نسبة 20% من عائد بيع المهاجم الدولي مستقبلاً، وإنهاء اللاعب لعلاقته مع بيدفيست بعيدًا عن الأهلي ودون أن تتحمل الخزينة الحمراء أي مبالغ.




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