"عبد الماجد" يصف الإعلام بوصف محرج

16 مارس 2018 - 02:49 م

وصف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، موقف القنوات الفضائية المصرية التى تتعامل مع الناشط القبطي رامى جان، الذى اعتزل العمل بقناة الشرق التركية، وعاد إلى القاهرة، بالغباء في العمل، وقال: "الحفاوة التي تعامل بها الإعلام مع "جان", يقابلها السباب والشتائم الذي تصبه المندسة على رأس أي شخص لا يؤيد ثورة 30 يونيو".

وأضاف "عبد الماجد"، في تدوينة على "فيس بوك"، قائلاً: "رغم أن وسائل الإعلام كانت تدعم حركة تمرد، فهل فهم الأغبياء".

وتفعل النشطاء فقال مأمون أحمد: "فضيلة الشيخ عاصم عبد الماجد_ الصفحة الرسمية هل من الممكن أن تكتب لنا سيرة شاملة عن الشيخ محمد عبد السلام فرج رحمه الله ".

واضاف النعمانى عبد الله :"رامى جان هو فاشل ".

وتابع احمد عدلى:" كبر مخك يا شيخ "