في اليوم العالمي للنوم.. هذا هو عدوه الأول!

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يحتفل العالم باليوم العالمي للنوم، وهو حدث سنوي يصادف الجمعة الثالثة من شهر مارس ويهدف للتذكير بفوائد النوم الجيد والصحي، ولشد انتباه الناس لمشكلات اضطرابات النوم، وتنظمه الرابطة العالمية للنوم التي أسسها الاتحاد العالمي لطب النوم وفيدرالية النوم الدولية.

ويرفع الاحتفال هذا العام شعار "انضم إلى عالم النوم، حافظ على إيقاعاتك، لتستمتع بالحياة".

وبهذه المناسبة يقول الخبراء إن: "النوكتوريا" أبرز الأسباب الشائعة لاضطراب النوم ليلا، والنوكتوريا هي الحاجة للتبول أكثر من مرة في هذا التوقيت.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الحالة مرتبطة بفقدان النوم العميق وضعف الإنتاجية واليقظة خلال النهار، وفي بعض الأحيان قد تكون عرضة لحالة صحية خطيرة مثل ضغط الدم المرتفع أو السكري أومرض القلب والأوعية الدموية.

جاء ذلك في دراسة أجرتها نوكيا الصحية التي صممت جهازا ذكيا وتطبيقات وقد قيست، خلال الدراسة، أنماط النوم باستخدام أجهزة استشعار نوكيا ومقارنتها بما يقوله المشاركون عن أنماط نومهم.

وفي الدراسة التي شملت 19 ألف شخص ظهر أن أكبر سبب لاضطراب نومهم هو الاستيقاظ للتبول لأكثر من مرة ليلا، ليتقدم هذا السبب على مدة النوم وموعد الذهاب للفراش.

ويقول البروفيسور أندرو كريستال الأستاذ بجامعة كاليفورنيا:" إن الناس غالبا ما يتجاهلون اضطراب النوم الناجم عن النوكتوريا التي يمكن أن تُحدث تأثيرا على النشاط اليومي لذلك من الأفضل بحثها مع طبيبك لأنها قد لا تكون مضرة في حد ذاتها ولكنها مؤشر على حالة صحية أخطر."

كما يقول البروفيسور جان بيتر نوغارد الأستاذ بجامعة غانت في بلجيكا:" إن النوكتوريا تؤثر على كل شيء في حياتك اليومية بالسلب حيث تؤثر على إنتاجيتك في العمل. إنها حالة تؤثر على مهنتك وعلاقاتك."

وفيما يلي أهم المعلومات عن النوم:

يقضي الإنسان نحو ثلث حياته نائما

اضطراب النوم قد يكون مؤشرا على أمراض مثل السكري وضغط الدم المرتفع ومرض القلب والأوعية الدموية

اضطراب النوم يزيد العرضة للتعرض للحوادث

يؤثر اضطراب النوم على أكثر من ثلث البالغين

بعض الدراسات تشير إلى أن الخسائر التي يسببها اضطراب النوم تقدر بمليارات الدولارات




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