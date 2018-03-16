"صلاح" ورقة "الريدز" للتغلب على "السيتي"

16 مارس 2018 - 02:56 م

وقال إيان راش أسطورة نادى ليفربول الإنجليزى، إن النادي يمتلك مدرباً مميزاً هو يورجن كلوب، ولاعباً رائعاً هو محمد صلاح، ويستطيع تجاوز السيتي".

وأضاف "راش": "مانشستر سيتى فريق قوى للغاية، لكن ليفربول هو الفريق الوحيد الذى تمكن من إلحاق الهزيمة به فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ستكون مباراة رائعة وممتعة للجماهير".

وعن محمد صلاح قال "راش" "محمد صلاح هو لاعب الموسم فى إنجلترا ويستحق الحصول على لقب الأفضل، هو لاعب سريع للغاية وسيسبب الكثير من المشاكل فى دفاع مانشستر سيتى، والخروج بنتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب يزيد فرصنا في التأهل".

يذكر أن علق إيان راش، ، عن قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى أوقعت الفريق المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى مواجهة نظيره مانشستر سيتى.







