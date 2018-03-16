اعترافات صادمة لقاتل شقيقته بالدقهلية

16 مارس 2018 - 03:04 م

أقدم عامل على قتل شقيقته واختلاق واقعة سقوطها من أعلى عقار فى الدقهلية للهروب من المحاكمة.

وردت معلومات لمركز شرطة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، من "نجاح.ع" 72 سنة، يفيد بأنه عقب عودته للمنزل التقى مع ابنه "سعد" 34 سنة، والذى أكد له بأنه أثناء تواجد شقيقته "إيناس" 19 سنة، طالبة ، أعلى سطح المنزل اختل توازنها وسقطت على الأرض، وفارقت الحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها رفض مفتش الصحة استخراج تصريح بالدفن لوجود بعض الإصابات بها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن كدمات شديدة متفرقة بالجسم وحول الرقبة .

وتوصلت جهوده إلى عدم صحة ما رواه شقيق المتوفاة، وأنه دائم التعدى عليها بالسب والشتم والضرب، وأنه وراء مقتلها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف أنه دائم التشاجر معها وحدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته، تعدى على اثرها بالضرب على شقيقته ورطم رأسها بأحد حوائط المنزل، حتى فارقت أمره.



