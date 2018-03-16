تفاصيل مكالمة "القيعي" لإنهاء صفقة صانع ألعاب الزمالك

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الاهلى

مصطفي فتحي

التعاون السعودى

عدلى القيعى

استفسر عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من خلال مكالمة هاتفية عن تفاصيل عقد صانع ألعاب القلعة البيضاء مصطفى فتحي مع التعاون السعودي.

وأجريت المكالمة بين "القيعي وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب المعار لصفوف التعاون السعودي لضمه بداية من الموسم القادم.

واستفسر القيعي "يحيي" عن وجود ثغرات من عدمه في عقد اللاعب مع الفريق.

وأكد "القيعي" لوكيل مصطفى فتحي على رغبتهم القوية في الحصول على خدماته، مشددًا على أنهم مستعدون لدفع أي مقابل مادي نظير ضم اللاعب.




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