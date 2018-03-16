تحديد هوية شرطي أوقف حافلة الهلال السعودي وسخر منها

16 مارس 2018 - 03:13 م

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الجمعة، عن تحديد هوية الشرطي الذي ظهر في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتوقيف حافلة نادي الهلال والتعليق على محتوياتها بسخرية، وفقا لما نشره الأمن العام عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه "أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند مباشرته في إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية".

وأكد الأمن العام أن هذا الفعل "يتنافى مع إجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية".

وأشار الأمن في نفس البيان إلى أن الجهات المختصة حددت هوية المسؤولين عما حدث، وتم إيقافهم والتحقيق معهم وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بفرض العقوبات اللازمة عليهم.

وتداولت وسائل إعلام سعودية، فيديو يظهر أحد رجال الأمن وهو يوقف حافلة نادي الهلال مشيرا إلى أنه سيقوم بمخالفتها ولكنه لا يدري ما هي المخالفة، وهو الأمر الذي عرضه لعديد من الانتقادات، كما طالبت بعض وسائل الإعلام بمعاقبته فورا.

وقام الشرطي بالدخول إلى الحافلة الخالية وتفقد محتوياتها، معلقا على مقاعدها بسخرية، إذ قارنها بحافلة نادي النصر، الغريم التقليدي للهلال، مدعيا أن حافلة الأخير "متكسرة".