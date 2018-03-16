كأس العالم يصل الغردقة

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مطار الغردقة

وصل منذ قليل، إلى مطار الغردقة الدولي، كأس العالم في زيارته إلى مصر كإحدى الدول المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتوجه وفد الفيفا المرافق للكأس فور وصوله لمنتجع الجونة، ورافق الكأس عدد من نجوم الكرة المصرية من بينهم الكابتن حازم إمام، محمد زيدان، هانى رمزى.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم الجمعة، حفل لكأس العالم بالجونة، تنظمه الشركة الراعية بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك ضمن جولته الترويجية على الدول المشاركة فى البطولة، ويغادر كأس العالم مصر غدا السبت فى الرابعة عصرا، متجهًا إلى إيطاليا.

وكانت طائرة كأس العالم قد وصلت مصر صباح أمس الخميس، إلى مطار القاهرة فى إطار الحملة الترويجية للمونديال، والتى تشمل 91 مدينة و51 دولة فى ست قارات برعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن، كأس العالم وصل أمس مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الرئيس كأس العالم، فى حضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



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