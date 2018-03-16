  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
الثوم

مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»

م

كواليس ما جرى بين "السعيد"و"صلاح" بلندن

الإعلامي أحمد موسى

"موسى": "الإخوان هيجلهم هُسهُس"

عاصم عبد الماجد: هذه شهادتي التي لا يجوز كتمانها

"عبد الماجد" يصف الإعلام بوصف محرج

صلاح

تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا

صورة من الفيديو

سر انفعال سيدة مصرية داخل لجنة انتخابية بالإمارات

كاس العالم

كأس العالم يصل الغردقة

حازم حسني

"حسني" يتهكم على وضع مصر الحالي

عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية

عرض سعودي مغرٍ لـ"السعيد"

فندي لتواضروس: احمِ كنايسك بنفسك

"فندي" يتحدث عن "المافيا" المغلقة

عرض سعودي مغرٍ لـ"السعيد"

الرياضة

عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية
عبدالله السعيد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"العدل" يتدخل في أزمة "السعيد" برسالة تحذيرية

#

متحدث "الأهلي" يفتح النار على عبدالله السعيد

#

الإداري يحدد مصير مسلسل "تحت السيطرة".. 18 مارس

#

عرض مغرٍ من "النجوم السوداء" لـ"كوبر"

دولار

الاهلى

عبدالله السعيد

عرض نادي سعودي مبلغ 3 ملايين دولار ما يوازي 53 مليون جنيه مصري علي النادي الأهلي للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأحمر عبدالله السعيد.

وطلب مسؤولو النادي السعودي الحصول على خدمات السعيد بشكل نهائي ويتقاضى اللاعب مليون دولار، أي ما يساوي "17 مليون" جنيه في الموسم الواحد كراتب سنوي.

ومن المقرر أن تعرض المفاوضات على لجنة الكرة، والتي يترأسها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، إلا أن مصدر داخل النادي أكد رغبة الإدارة في الاستغناء عن خدمات اللاعب بمقابل لا يقل عن 4 ملايين دولار، أي ما يساوي "70 مليون" جنيه.

جدير بالذكر، أن الأهلي قام بتمديد عقود عبدالله السعيد لمدة موسمين، حيث ينتهي عقده في الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري، إلا أن مجلس النادي قرر تجميد اللاعب وعدم الاستعانة بخدماته حتى نهاية الموسم، بعدما اعترف اللاعب بتوقيع عقود مع نادي الزمالك قبل التمديد للأهلي وحصوله على 40 مليون جنيه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرير 8768 قضية سرقة تيار كهربائي
» قرية الصيادين برأس البر : مين يرحمنا منازلنا بتتهد
» "نجيب ساويرس" يعلن عن أمنيته لمصر
» صورة نادرة تجمع "ميركل وتيرزا ماي" في سن المراهقة
» بالفيديو.. غناء الأطفال "قالوا إيه" بمؤتمر دعم "السيسي" بالأقصر
» «الخطيب» جعل الأهلي «أضحوكة»
» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:08 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن