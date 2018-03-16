عرض سعودي مغرٍ لـ"السعيد"

16 مارس 2018 - 03:26 م

عرض نادي سعودي مبلغ 3 ملايين دولار ما يوازي 53 مليون جنيه مصري علي النادي الأهلي للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأحمر عبدالله السعيد.

وطلب مسؤولو النادي السعودي الحصول على خدمات السعيد بشكل نهائي ويتقاضى اللاعب مليون دولار، أي ما يساوي "17 مليون" جنيه في الموسم الواحد كراتب سنوي.

ومن المقرر أن تعرض المفاوضات على لجنة الكرة، والتي يترأسها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، إلا أن مصدر داخل النادي أكد رغبة الإدارة في الاستغناء عن خدمات اللاعب بمقابل لا يقل عن 4 ملايين دولار، أي ما يساوي "70 مليون" جنيه.

جدير بالذكر، أن الأهلي قام بتمديد عقود عبدالله السعيد لمدة موسمين، حيث ينتهي عقده في الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري، إلا أن مجلس النادي قرر تجميد اللاعب وعدم الاستعانة بخدماته حتى نهاية الموسم، بعدما اعترف اللاعب بتوقيع عقود مع نادي الزمالك قبل التمديد للأهلي وحصوله على 40 مليون جنيه.



