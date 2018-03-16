» «أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»

16 مارس 2018 - 04:44 م

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطرة الجيش التركي و "السوري الحر" على ثلاثة أرباع منطقة "عفرين" السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في ولاية "أرضروم".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تمكنت إلى حد كبير من حل مشكلة عفرين، ونحن الآن نسيطر على ثلاثة أرباع المنطقة".

ومنذ 20 يناير الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وتطرق الرئيس التركي خلال كلمته إلى الدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بسوريا.

وقال في هذا الصدد: "يقدّمون (أمريكا) لتنظيم إرهابي شتى أنواع السلاح دون أي مقابل، ويرفضون بيعها لنا بالمال، ثم يقولون إنهم لا يدعمون الإرهاب، كيف يحصل ذلك، هل بالإمكان توضيح ذلك؟".

وأضاف أردوغان: "إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين من شرقي الفرات".

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده ستقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى.