  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

فلسطين المحتلة

إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم

مريم عبدالسلام

بريطانيا تعزي مصر في وفاة الطالبة "مريم"

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

تصويت المصريين في الخارج

انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في 118 دولة

الغوطة

مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة

الثوم

مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»

م

كواليس ما جرى بين "السعيد"و"صلاح" بلندن

الإعلامي أحمد موسى

"موسى": "الإخوان هيجلهم هُسهُس"

«أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حريق هائل داخل شقة سكنية بإمبابة

#

أردوغان: لولا أخلاقنا لسيطرنا على عفرين في 3 أيام

#

أردوغان: جنودنا يتقدمون الآن تجاه "عفرين"

#

الجيش التركي: السيطرة على 7 بلدات وقرى جديدة في عفرين

سوريا

أردوغان

تركيا

عفرين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطرة الجيش التركي و "السوري الحر" على ثلاثة أرباع منطقة "عفرين" السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في ولاية "أرضروم".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تمكنت إلى حد كبير من حل مشكلة عفرين، ونحن الآن نسيطر على ثلاثة أرباع المنطقة".

ومنذ 20 يناير الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وتطرق الرئيس التركي خلال كلمته إلى الدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بسوريا.

وقال في هذا الصدد: "يقدّمون (أمريكا) لتنظيم إرهابي شتى أنواع السلاح دون أي مقابل، ويرفضون بيعها لنا بالمال، ثم يقولون إنهم لا يدعمون الإرهاب، كيف يحصل ذلك، هل بالإمكان توضيح ذلك؟".

وأضاف أردوغان: "إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين من شرقي الفرات".

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده ستقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يحذر من انتفاضة بطل الجابون
» «أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»
» تنفيذ 52 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة
» الزمالك يُحصن نجمه من إغراءات الأهلي
» عامل يضع ابنته في دورة مياه مسجد لعدم قدرته على مصاريفها
» ضم مستشفيات من الجيش والشرطة لمنظومة السياحة العلاجية
» تعرف على موعد مباراة الأهلي ومونانا
» التحقيق مع مأذونين شرعيين بتهمة حيازة وثائق زواج مزورة
» «جولين» يعلن قائمة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
» مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في عملية دهس بالضفة
» عاطل ينتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية للنصب على المواطنين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن