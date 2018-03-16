» «جولين» يعلن قائمة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين

16 مارس 2018 - 04:51 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا بقيادة جولين لوبتيجوي، عن قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراتي ألمانيا والأرجنتين، استعدادًا لبطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018.

وشهدت القائمة استدعاء كلًا من ماركوس ألونسو لاعب فريق تشيلسى الإنجليزي لأول مرة، بينما تم استبعاد مواطنه وزميله في "البلوز" ألفارو موراتا بسبب عدم جاهزيته فنيًا، وحل مكانه دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد.

وجاءت قائمة المنتخب الإسباني والتي ضمت 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا - كيبا - رينا

خط الدفاع: خوردي ألبا - ماركوس ألونسو - ناتشو - كارفاخال - ازبلكويتا - أودريوزولا - سيرجيو راموس - جيرارد بيكيه

خط الوسط: فرانسيسكو إيسكو - تياجو- سيلفا - إنييستا - ساؤول - داني باريخو- كوكي - رودي - أسينسيو

خط الهجوم: إياجو أسباس - رودريجو - دييجو كوستا - لوكاس فاسكيز.