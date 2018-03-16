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عامل يضع ابنته في دورة مياه مسجد لعدم قدرته على مصاريفها

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العثور على رضيعة ملقاة بأحد الشوارع
العثور على رضيعة ملقاة بأحد الشوارع

مصطفى صابر

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سوهاج

العثور على رضيعة

دورة مياه مسجد

 شهدت محافظة سوهاج اليوم, واقعة ماساوية حيث أقدم عامل علي وضع  نجلته الرضيعة البالغة من العمر يومان في دورة مياه مسجد بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، وعقب إبلاغ الشرطة، ونقلها للمستشفى، توجه والد الطفلة إلى القسم وطلب استعادة نجلته، مبررا ارتكابه للواقعة بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها.

البداية عندما تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم أول شرطة مدينة سوهاج، بورود بلاغ من «وحيد. ر»، 31 سنة، عامل، ويقيم بدائرة القسم بعثوره على طفله حديثة الولادة بدورات مياه مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض.

علي الفور انتقل اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وجود طفلة «حديثة الولادة» تبلغ من العمر يومان وملفوفة بقطعة من القماش ومربوطة الحبل السري، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى سوهاج العام، وفي وقت لاحق حضر لديوان القسم «السيد. أ .م»، 22 سنة، عامل يقيم بشارع السلخانة بدائرة القسم، وزوجته «فوزية.ح.ع»، 24 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، وقررا أن الطفلة المذكورة ابنتهما، حيث قام الأول بوضعها مكان العثور عليها على إثر خلافات بينهما بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها.

وأضاف الأب أن زوجته وضعت بمستشفى سوهاج العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمي، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج.



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