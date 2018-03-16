تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

16 مارس 2018 - 04:56 م

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى الجمعة 30 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.

وأكد حاتم زكريا، السكرتير العام، أن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD ) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف "زكريا" أن النقابة قامت بنشر الدعوة في جريدتي الأهرام، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخا مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.