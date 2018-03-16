إحباط تهريب 14 طن دقيق فى السوق السوداء ببنى سويف

16 مارس 2018 - 04:56 م

أحبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف محاولة تهريب تهريب 14 طن دقيق فى السوق السوداء ضبطت حملة من مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد محفوظ بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرى مخبزين "بلدي" لتصرفهما فى 14 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبزين وبيعها فى السوق السوداء.

وحررت الحملة القضية رقم 2704 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد "محمود. ش.ع " 35 سنة مقيم بمدينة بنى سويف مدير مخبز بلدى لتصرفه فى كمية من الدقيق تبلغ 11 طنًا.

كما حررت الحملة القضية رقم 2119 جنح قسم مباحث التموين لسنة 2018 ضد "جبالى. خ.ج" 45 سنة مقيم بمركز سمسطا مدير مخبز بلدى لتصرفه فى 3 أطنان دقيق بلدى مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.