  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

فلسطين المحتلة

إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم

مريم عبدالسلام

بريطانيا تعزي مصر في وفاة الطالبة "مريم"

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

تصويت المصريين في الخارج

انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في 118 دولة

الغوطة

مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة

الثوم

مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»

م

كواليس ما جرى بين "السعيد"و"صلاح" بلندن

الإعلامي أحمد موسى

"موسى": "الإخوان هيجلهم هُسهُس"

إحباط تهريب 14 طن دقيق فى السوق السوداء ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

ضبط 340 طن سكر تمويني قبل تهريبه للسوق السوداء بالمنيا

#

ضبط 1700 كيلو دقيق و1300 كيلو ألبان فاسدة في بني سويف

#

إحباط تهريب 4 أطنان دقيق بلدي في السوق السوداء ببني سويف

#

مصرع سيدة وإصابة 14 في حادثي سير ببني سويف

أحبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف محاولة تهريب تهريب 14 طن دقيق فى السوق السوداء ضبطت حملة من مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد محفوظ بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرى مخبزين "بلدي" لتصرفهما فى 14 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبزين وبيعها فى السوق السوداء.

وحررت الحملة القضية رقم 2704 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد "محمود. ش.ع " 35 سنة مقيم بمدينة بنى سويف مدير مخبز بلدى لتصرفه فى كمية من الدقيق تبلغ 11 طنًا.

كما حررت الحملة القضية رقم 2119 جنح قسم مباحث التموين لسنة 2018 ضد "جبالى. خ.ج" 45 سنة مقيم بمركز سمسطا مدير مخبز بلدى لتصرفه فى 3 أطنان دقيق بلدى مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يحذر من انتفاضة بطل الجابون
» «أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»
» تنفيذ 52 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة
» الزمالك يُحصن نجمه من إغراءات الأهلي
» عامل يضع ابنته في دورة مياه مسجد لعدم قدرته على مصاريفها
» ضم مستشفيات من الجيش والشرطة لمنظومة السياحة العلاجية
» تعرف على موعد مباراة الأهلي ومونانا
» التحقيق مع مأذونين شرعيين بتهمة حيازة وثائق زواج مزورة
» «جولين» يعلن قائمة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
» مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في عملية دهس بالضفة
» عاطل ينتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية للنصب على المواطنين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن