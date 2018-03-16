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وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

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وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر
وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وكالات

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ألمانيا

انجيلا ميركل

مسيحية

إسلام

يهودية

رفض وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، اعتبار أيام الأعياد الإسلامية عطلة رسمية بالبلاد، معتبرًا أن بلاده دولة مسيحية وعلى المسلمين أن يتعايشوا فيها.

وقال سيهوفر زعيم الحزب المحافظ "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" المتحالف مع المستشارة أنجيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، "لا. الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. ألمانيا طابعها مسيحي. يوم الأحد عطلة، أيام العطل مسيحية وأعياد الفصح والعنصرة والميلاد جزء منها".

وأكد وزير الداخلية بعد يومين على تولي حكومة أنجيلا ميركل التي شكلت بصعوبة مهامها "لكن المسلمين الذي يعيشون عندنا ينتمون بالتأكيد إلى ألمانيا"، إلا انه رأى أن المسلمين يجب ألا يعيشوا "على الهامش أو ضد" الألمان.

وسعى الناطق باسم المستشارة الألمانية إلى توضيح هذه التصريحات، قائلا ألمانيا بلد تقاليده يهودية مسيحية فعلا لكن وجود ملايين من المسلمين يعني "من وجهة نظر قيمنا وقانوننا وديانتنا أن الإسلام يشكل جزءا من ألمانيا".


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