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انحياز الإعلام الغربي بين ستيفن هوكنج و هالتون آرب

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ياسر أنور
ياسر أنور

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لا شك أن الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت موت عالم الكونيات  الشهير "ستيفن هوكنج" تعتبر علامة واضحة على الفجوة العلمية الواسعة بيينا وبين العالم الغربي  الذي يحترم العلم و العلماء ويجعلهم يتصدرون مانشيتات صحفهم و نشرات أخبارهم بدرجة لا تقل – وربما تفوق و تتجاوز – احتفاءه بأخبار الساسة و الفنانين في بعض الأحيان .و هذا الدعم المعنوي للعلماء يسهم في مواصلة دفع المسيرة العلمية و التكنولوجية لأنه يعتبر حافزا لكثير من الباحثين  لتحقيق الشهرة و المجد وتبؤ مكانة لائقة بين عمالقة العلم في مختلف العصور .. بخلاف ما يحدث هنا في عالمنا العربي من تهميش متعمد للعلم و البحث العلمي ..حتى أصبح (الأسطورة ) هو النموذج الذي يحتذى لدى كثير من شبابنا و طلابنا .. فأصبح العالم العربي رمزا للتراجع الحضاري و التخلف التكنولوجي في ذلك العالم الذي لا يعرف سوى لغة القوة و التقدم . لكن ثمة شيء لافت للانتباه .. وهو أن الضجة التي صاحبت موت : هوكنج" لم تحدث ضجة مماثلة لها عند موت عالم الفلك الأمريكي الشهير " هالتون آرب"  2013 على الرغم من الإنجازت العلمية الكبيرة التي حققها مقارنة "بهوكنج" الذي لم يفز بجائزة نوبل للفيزياء على الرغم من أبحاثه  (أي هوكنج ) المتعددة في الثقوب السوداء .. وذلك لأن افتراضاته  و نظرياته لم يتحقق منها شيء حتى الآن.
لقد كانت أزمة : "هالتون آرب " أنه اتخذ موقفا رافضا لنظرية الانفجار العظيم أو Big Bang  و هي النظرية السائدة في العالم الغربي و التي تتبناها كثير من المؤسسات العلمية و الأكاديمية . لقد استطاع "آرب" أن يقدم أدلة علمية مثيرة و مقنعة على رفض نظرية الانفجار الكبير و اتساع الكون كم قدم تفسيرا جديدا للانحياز الطيفي نحو اللون الأحمر Red shift  .. وقدم البديل العلمي المدهش من خلال ما يسمى بـ الكوازارات quasars  .
فهل ثمة علاقة بين (إلحاد) " هوكنج " و ( إيمان ) "آرب"  وتلك الضجة الإعلامية التي تشي بانحياز الإعلام الغربي و ربما العربي م ورائه إلى فكرة الإلحاد الجديد ؟ New atheism    


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