» الزمالك يُحصن نجمه من إغراءات الأهلي

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معروف يوسف

رحب النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفكرة إلغاء الشرط الجزائي، حال تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن عقد معروف يوسف، شرطًا جزائيًا قيمته خمسة ملايين جنيه، للاحتراف الخارجي وهو ما دفع إدارة الزمالك لبدء مفاوضات تجديد عقد اللاعب وإلغاء الشرط من العقد الجديد.

وينتهي تعاقد اللاعب النيجيري مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقد اللاعب بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

جدير بالذكر، أن أهلي جدة والفتح والاتفاق والرائد السعوديين يسعون للحصول على خدمات اللاعب النيجيري، كما تسعى إدارة القلعة البيضاء من التخلص من هذا البند خوفًا من إغراءات الأهلي.


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