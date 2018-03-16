» «البدري» يحذر من انتفاضة بطل الجابون

16 مارس 2018 - 05:14 م

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة الإياب أمام مونانا الجابوني المقرر إقامتها غدًا السبت، في دور الـ 32 لبطولة إفريقيا.

وأشار البدري، إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظنها البعض، خصوصًا أن المنافس ليس لديه شيء يبكي عليه بعد الخسارة في لقاء الذهاب، ويسعى لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره لتحقيق نتيجة جيدة.

وأضاف، أن نتيجة مباراة الذهاب خادعة رغم الفوز برباعية نظيفة، وفريق مونانا لم يظهر بمستواه الحقيقي والمعروف عنه، وهو ما حرص على توضيحه للاعبي الأهلي، خلال المحاضرات التي عقدها معهم، طوال اليومين الماضين؛ من أجل تنبيه اللاعبين إلى أهمية المباراة وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب.

وكشف، عن أنه شرح للاعبي الفريق خلال محاضرات الفيديو عن العديد من النقاط الفنية التي يتميز بها فريق مونانا التي تدل على أن لاعبيه لم يظهروا بمستواهم الحقيقي خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة منذ ما يقرب من عشرة أيام، وهو ما تفهمه لاعبو الأهلي بشكل كامل.

وقال، إن المباراة ستقام في أجواء صعبة للغاية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً كبيرًا على اللاعبين، بخلاف حالة الإرهاق التي يعانون منها جراء توالي المباريات ورحلة الطيران الشاقة من القاهرة.

وأكد، أن تفكيره منصب في المقام الأول على مباراة مونانا وكيفية تحقيق نتيجة إيجابية تعضد الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب؛ من أجل التأهل لدور المجموعات بقوة وتوجه رسالة إلى جميع الأندية المنافسة أن الأهلي قادم وعازم على الفوز بالبطولة، خصوصًا بعد التتويج بالبطولة المحلية.

وشدد المدير الفني، أن الفريق خاض موسمًا طويلاً وشاقًا مليئًا بالتحديات، ونجح في تحقيق هدفه، وهناك تحديات أخرى قادمة، وهو أمر يساعد على تجديد الدوافع والحوافز لدى اللاعبين لحصد المزيد من البطولات.