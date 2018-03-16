«نخلة» توقف حركة قطارات الصعيد نصف ساعة

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قطارات الصعيد

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توقفت حركة قطارات "القاهرة - أسوان" لمدة نصف ساعة نتيجة سقوط شجرة نخيل على شريط السكك الحديدية بقرية الحمادية بدائرة مركز سوهاج.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين سقوط "النخلة" بسبب تهالكها، وقام الفنيين بهيئة السكك الحديدية برفعها، وهو ما نتج عن تأخر القطار رقم 980 vip "القاهرة– أسوان" لمدة 25 دقيقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1545 إداري المركز وأخطرت النيابة العامة، وانتظمت حركة القطارات عقب تمكن فنيين السكة الحديد، من رفع شجرة النخيل.



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