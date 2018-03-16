21 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا التنزاني

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أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، عن قائمة فريقه لمواجهة سيمبا التنزني، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب بورسعيد، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد بوسكا ، محمود السيد.

خط الدفاع: إسلام صلاح، محمد شطة ، أحمد عبد الموجود ، عبد الله الشامي ، محمد حمدي ، محمد كوفي

خط الوسط: محمد أبو شعيشع ، مصطفى مارسيلو، عمرو موسى، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا ، أحمد شكري، إسلام عيسى ، سعيد مراد.

خط الهجوم: أحمد جمعة ، أريستيد بانسيه ، محمد جريندو ، ايسوف واتارا.


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