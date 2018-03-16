  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

ساويرس وتركي آل شيخ

معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

صلاح

أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

شيخ الأزهر يؤم المصلين في لشبونة

بالصور.. «الطيب» يؤم المصلين في لشبونة

جيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)

جيش الاحتلال يستعد لمواجهة روسيا

خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

فلسطين المحتلة

إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

مريم عبدالسلام

بريطانيا تعزي مصر في وفاة الطالبة "مريم"

بالشرقية

مقتل مسن وسرقته على يد 6 عاطلين

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إغلاق جامعة بعد احتجاجات على مقتل طالبين اثنين وعسكري

#

رد صادم من مدرسة سيدي سالم بشأن التحرش بالطالبات

#

جدل في ألمانيا حول تحديد أعمار اللاجئين من قبل الأطباء

#

شاهد .. مذيع عربي يقرأ خبر مقتل شقيقه في النشرة

السرقة

الاجهزة الامنية

الشرقية

قتل مسن

القبض علي 6 عهاطلين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم، الجمعة، القبض على 6 من مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص وسرقته بالإكراه، بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة أبوكبير بالشرقية،  من مستشفى أبوكبير المركزي، باستقبال مصاب بطلق خرطوش يبلغ من العمر 56 عامًا، ويدعي وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وملاحقة وضبط مرتكبيها وأسفرت الجهود أن مرتكبي الواقعة 7 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم "بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، والسيارة رقم "ر ع ب 2693"، والسيارة رقم "11774 ملاكى الدقهلية"، و4 هواتف محمولة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لعلمهم بقيام المجني عليه بالاتجار في النقد الأجنبي وتنقله بمبالغ مالية، فأعدوا لارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري والدراجة النارية والسيارتين المضبوطتين بحوزتهم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 48 ألفا و400 جنيه من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر
» النيابة تستمع لزوجة ضابط في واقعة إساءة "خيري رمضان" لـ"الداخلية"
» طفلة تتحدى بشار: "ما بدى أكون بنتك"
» دوري الأبطال يفجر الخلاف بين «مورينيو» وجماهير اليونايتد
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»
» «البدري» يحذر من انتفاضة بطل الجابون
» «أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»
» تنفيذ 52 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة
» مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة
» الزمالك يُحصن نجمه من إغراءات الأهلي
» عامل يضع ابنته في دورة مياه مسجد لعدم قدرته على مصاريفها

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن