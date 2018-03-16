مقتل مسن وسرقته على يد 6 عاطلين

16 مارس 2018 - 05:50 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم، الجمعة، القبض على 6 من مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص وسرقته بالإكراه، بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، من مستشفى أبوكبير المركزي، باستقبال مصاب بطلق خرطوش يبلغ من العمر 56 عامًا، ويدعي وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وملاحقة وضبط مرتكبيها وأسفرت الجهود أن مرتكبي الواقعة 7 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم "بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، والسيارة رقم "ر ع ب 2693"، والسيارة رقم "11774 ملاكى الدقهلية"، و4 هواتف محمولة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لعلمهم بقيام المجني عليه بالاتجار في النقد الأجنبي وتنقله بمبالغ مالية، فأعدوا لارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري والدراجة النارية والسيارتين المضبوطتين بحوزتهم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 48 ألفا و400 جنيه من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



