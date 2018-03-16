» دوري الأبطال يفجر الخلاف بين «مورينيو» وجماهير اليونايتد

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دوري أبطال أوروبا

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مورينيو

مانشستر يونياتد

جاء خروج فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام إشبيلية، لتكون بمثابة شرارة الانطلاق للخلاف بين البرتغالي مورينيو المدير الفني للشياطين الحمراء وجماهيره التي كانت تطمح في التتويج باللقب الأغلى على المستوى الأوروبي.

وأكد مورينيو، المدير الفني لليونايتد أنه يعشق خوض التحديات، ويختار الطرق الصعبة طوال مسيرته التدريبية.

وقال: "أعلم أن جماهير اليونايتد من حقها أن تحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن يجب أن نتذكر التاريخ، مانشستر طوال السنوات الماضية، لم يتأهل إلى الدور ربع النهائي سوى مرة وحيدة".

وكانت جماهير الشياطين الحمر انتقدت مورينيو بسبب الأداء المخيب الذي ظهر به لاعبي اليونايتد، مما أسفر عن توديعهم للمسابقة الأوروبية.

وكان اليونايتد بقيادة مورينيو ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من إشبيلية الإسباني على ملعب "أولد ترافورد".



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