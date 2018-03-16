«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

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قال وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن الجندي القطري هو "أفضل جندي" في المنطقة، منوها بوجود "برامج للتدريب العسكري، كما لدينا أفضل برامج من أجل الدمج بين كافة الأنظمة العسكرية التي لدينا".

وأضاف "العطية"، خلال مقابلة مع موقع "تقرير الدفاع والمجال الجوي" المتخصص في الشؤون العسكرية، على هامش معرض الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس"، أن "أفضل جندي في هذه المنطقة هو الجندي القطري، وأنا متأكد مما أقوله، لدينا أفضل برامج التدريب، وأفضل برنامج للدمج بين الأنظمة العسكرية التي نشتريها".

وأوضح أن بلاده لديها رؤية واضحة وتعمل على تحقيقها في كافة المناحي والمجالات، مشيرًا إلى أن أحد هذه المجالات هو الأمور الدفاعية وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد.

وأشار العطية إن قطر تركز على تطوير نفسها وإحلال الرخاء على مواطنيها في كافة المجالات، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وأضاف: "نريد أن نفعل شيئين، نريد التوقف عن طلب النجدة من أصدقائنا في كل مرة نواجه أزمة بالمنطقة ونضع العبء على أصدقائنا وحلفائنا، نريد أن نفعل ذلك معهم جنبا إلى جنب إذا حدث أي أمر في المنطقة، وهذا أحد أسباب تطوير قدراتنا الدفاعية".

وتابع العطية بالقول: "ثانيا، نؤمن بشدة بأن الاستقرار والرخاء يحتاجان إلى قوة رادعة لضمان استمرارهما، نحن لسنا دولة تبحث عن الحرب نحن نسعى للسلام والتطور والرخاء، ولكن بجانب ذلك يجب أن يوجد قوة رادعة للحفاظ على الاستقرار".


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