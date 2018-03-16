سر طلب زوجة «ترامب الابن» للطلاق

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ترامب

الطلاق

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن زوجة دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت أمس، الخميس، بإجراءات الطلاق.

وحسب وسائل إعلامية، فإن عارضة الأزياء فانيسا ترامب قدمت طلبًا رسميًا للانفصال "بلا تنازع"، وباتفاق ودي لإنهاء الزواج والحصول على حضانة أطفال ترامب الخمسة.

وكانت مصادر محلية كشفت منذ أسابيع عن مشاكل أسرية بين ترامب الابن وزوجته، مرتبطة بتنقلات الزوج، وكذلك اهتمامه البالغ بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



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