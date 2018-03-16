نقابة الصحفيين تحيل واقعة "المصري اليوم" للتحقيق

16 مارس 2018 - 06:07 م

قرر عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام إحالة الخبر المنشور ببوابة "المصرى اليوم" بعنوان "أميرات سعوديات وضعن القصر فى ورطة" إلى مجلس النقابة تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة، وذلك بعد أن أحال المجلس الأعلى للإعلام الواقعة إلى النقابة لإعمال شئونها بشأن ما تم نشره ومخالفته للكود الأخلاقى الذى قرره المجلس، وكذلك ميثاق الشرف الصحفى للنقابة.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه سيتم التحقيق مع المحرر الذى نشر الخبر، بالإضافة إلى رئيس تحرير الموقع، وسماع أقوالهما بعد إحالة المجلس الأعلى للإعلام الواقعة للنقابة للتحقيق فيها، وكذا شكاوى عدد من الزملاء، حول تلك الواقعة.

ونوه بأن إيمان نقابة الصحفيين بحرية الرأى والتعبير، وحق الصحفي فى نشر ما لديه من معلومات أو أخبار بشرط تحرى الدقة والمهنية، وعدم الوقوع فى أخطاء مهنية أو نشر موضوعات وأخبار قديمة بهدف الإساءة أو النيل من سمعة أى شخص.