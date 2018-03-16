  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

ساويرس وتركي آل شيخ

معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

صلاح

أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

شيخ الأزهر يؤم المصلين في لشبونة

بالصور.. «الطيب» يؤم المصلين في لشبونة

جيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)

جيش الاحتلال يستعد لمواجهة روسيا

خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

فلسطين المحتلة

إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

مريم عبدالسلام

بريطانيا تعزي مصر في وفاة الطالبة "مريم"

مسئول رفيع:

جيش الاحتلال يستعد لمواجهة روسيا

عرب وعالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

#

اشتباك إيراني إسرائيلي.. وسقوط مقاتلة إسرائيلية

#

جيش الاحتلال يقصف موقعًا لـ"حماس" في غزة

#

إصابة 20 فلسطينيًا برصاص الاحتلال على حدود غزة

قال مسئول رفيع المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إجراء الجيش تدريبات الأسبوع الماضي تضمنت سيناريو مواجهة عسكرية على عدة جبهات، يأتي استعدادًا لمختلف السيناريوهات وعلى رأسها الحضور الروسي في سوريا.

وأضاف المسئول، بحسب صحيفة "هآرتس"، "أجرينا تدريبا على كل ما يمكن تنسيقه مع الروس وما لا يمكن تنسيقه، وعلى أعمالنا المحتملة دون إلحاق أضرار بمصالحهم في المنطقة، وبالعكس، أي السيناريوهات التي يتسبب فيها الروس بمشاكل لنا".

وشاركت في التدريبات كل القيادات التي من شأنها أن تكون فاعلة في القتال ضد تنظيم "حزب الله" في لبنان، وفي حال اتساع رقعة المواجهات وفتح جبهات جديدة. وعلى الرغم من ذلك، جرت التدريبات على مستوى القيادات فقط، من دون مشاركة القوات على الأرض.

وقام بالتخطيط لتدريبات مراكز القيادة الجنرال يائير غولان. وحسب السيناريو، فإن قتالا عنيفا اندلع ضد "حزب الله" في لبنان، ومن ثم انتقل إلى الأراضي السورية وقطاع غزة.

وكان هدف هذه التدريبات دراسة مختلف السيناريوهات التي تفترض تعرض إسرائيل للخطر، ومن بينها مواجهات تؤدي إلى مقتل المئات من الإسرائيليين، وتسلل الإرهابيين إلى مدن إسرائيلية وهجمات سيبرانية.

وقال المسؤول الرفيع لـ"هآرتس" إن هذه التدريبات واسعة النطاق جزء من الإجراءات لاختبار جاهزية إسرائيل للحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال لا يعتقد بأن "حزب الله" قادر على السيطرة على بلدة إسرائيلية والحفاظ على هذه السيطرة لفترة طويلة، لكنه يعتقد بأنه بإمكان مجموعات صغيرة من مسلحي "حزب الله" أن تتسلل إلى بلدات إسرائيلية لتقديم الصورة كأنها انتصار لهم.

وشمل السيناريو أيضا القتال على أراضي إسرائيل، واستفادة إيران من العمليات القتالية لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وجرت هذه التدريبات بموازاة التدريبات الإسرائيلية – الأمريكية المشتركة "كوبرا العرعر" للدفاع الجوي، وتدريبات لقيادة الجبهة الداخلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر
» النيابة تستمع لزوجة ضابط في واقعة إساءة "خيري رمضان" لـ"الداخلية"
» طفلة تتحدى بشار: "ما بدى أكون بنتك"
» دوري الأبطال يفجر الخلاف بين «مورينيو» وجماهير اليونايتد
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»
» «البدري» يحذر من انتفاضة بطل الجابون
» «أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»
» تنفيذ 52 ألف حكم قضائي بالمحافظات خلال 24 ساعة
» مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة
» الزمالك يُحصن نجمه من إغراءات الأهلي
» عامل يضع ابنته في دورة مياه مسجد لعدم قدرته على مصاريفها

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن