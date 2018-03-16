أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

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إيان راش

علّق إيان راش، أسطورة فريق ليفربول والمنتخب الويلزي، على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم، الجمعة، بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة نارية أمام فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال إيان راش، في تصريحات تليفزيونية: "مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مثيرة للاهتمام، ليفربول لديه مدربًا جيدًا يورجن كلوب، ولاعبًا رائعًا وهو محمد صلاح، وسنفوز على السيتي وسنصعد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا".

تابع: "أعلم أن مانشستر سيتي فريق قوي جدًا خاصة هذا الموسم، ولكن ليفربول قادر أن يفوز عليه مثلما فعلنا في آخر مباراة في (الأنفيلد)، بيب جوارديولا وكلوب يلعبان كرة قدم هجومية رائعة".

أضاف: "بالنسبالي صلاح هو لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، ويستحق الحصول على لقب أفضل لاعب، لأنه سريع جدًا وقد يسبب الكثير من المشاكل للسيتي".

وصعد فريق "الريدز" للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة (5-0) ضمن منافسات دور الـ16.

ويستضيف فريق ليفربول مانشستر سيتي، في مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد"، يوم الثلاثاء 4 إبريل المقبل، على أن تقوم مباراة الإياب يوم 10 من نفس الشهر على ملعب "الاتحاد".

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