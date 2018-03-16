«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس خلال الأسبوع المقبل

16 مارس 2018 - 06:28 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات في الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تتعرض البلاد لموجه حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات خلال ساعات النهار.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اعتبارًا من، الأحد المقبل، ولمدة أسبوع على الأقل، لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات خلال ساعات النهار.

ونصح المواطنين بـ"عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل، وضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية، التي تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام في ظل التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة".

وأشار عبدالعال إلى أن "فصل الربيع، الذي يبدأ جغرافيًا 21 مارس الجاري، والذي يتسم بالاعتدال في الأحوال الجوية سيتخلله ما بين 4 إلى 6 موجات من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسمى (بالموجات الخماسينية).

وأوضح أن الموجات الخماسينية عبارة عن منخفضات حرارية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية تتقدم نحو الشرق يصاحبها رياح جنوبية غربية تكون نشطه للغاية في سرعتها، ما يؤدى إلى إثارة للرمال والأتربة تصل أحيانا لحد العاصفة، ومعها تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق، وتؤدي أيضًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة فوق سطح البحر المتوسط.

وأشار إلى أن ذلك سيصاحبه ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة، والذي يصل إلى10 درجات مئوية فوق المعدل، والذي يعقبه سريعًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في اليوم التالي على التوالي.

وأوضح أن هذا الانخفاض يصل لقيم تتراوح من 12 إلى 15 درجه أحيانًا، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الأمطار، والتي تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من البلاد".