طفل يقتل صديقه لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه

16 مارس 2018 - 06:32 م

أمرت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، بحبس تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل صديقه البالغ 12 عامًا، بعدما رفض الأخير ممارسة الشذوذ معه.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي، غموض واقعة العثور على طفل في الثانية عشر من عمره مقتولًا بعدة طعنات داخل "شوال" بعزبة "السكرتو".

وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة زميله المجني عليه، وهو تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، والذي أقدم على طعنه 20 طعنة بعدما رفض الأخير ممارسة الشذوذ معه.