» النيابة تستمع لزوجة ضابط في واقعة إساءة "خيري رمضان" لـ"الداخلية"

16 مارس 2018 - 06:38 م

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة عقيد الشرطة بقضية الإعلامي خيري رمضان المتهم بالإساءة للداخلية على سبيل الاستدلال، وقررت صرفها بالضمان الشخصى.

وحضرت زوجة عقيد الشرطة فى سرية تامة، صحبة زوجها والمحامى الخاص بهما، واستمرت جلسة الاستماع إلى أقوالها قرابة ثلاث ساعات، عرضت خلالها النيابة عليها فيديو المداخلة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية أمر بإخلاء سبيل خيري رمضان، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن أمر المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بحبسه لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.

وأسندت النيابة في التحقيقات إلى خيري رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

وأذاع "رمضان" في إحدى حلقاته رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة وادعت أنها تعاني من صعوبات الحياة، وتفكر في العمل خادمة، الذي أثار استياء ضابط الشرطة وذويهم.