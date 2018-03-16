» طفلة تتحدى بشار: "ما بدى أكون بنتك"

16 مارس 2018 - 06:54 م

واجهت طفلة سورية لا يتعدى عمرها الـ4 سنوات، نظام بشار الأسد، حين صرخت في إحدى القنوات التابعة له قائلة "ما بدي أكون بنت بشار الأسد".

بدأت المواجهة حين حاول مراسل قناة "الإخبارية" السورية التابعة للنظام السوري أن المواطنين، إذ ظهرت الطفلة متحدية كلام والدها الذي أراد إلباسها رداء التبعية للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي بث تلفزيوني مباشر على القناة يوم أمس الخميس، عمد الجيش السوري إلى إخراج مجموعات مدنيّة من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية، وفي حين كان مراسل القناة ربيع ديبة يحاول الحصول على إفادات من السكان، وسط انتشار كثيف للعناصر العسكرية، أرادت الطفلة التأكيد أن الأهالي لا علاقة لهم أبداً بالمعارضين لنظام الأسد.

وأثناء صراخ أحد المسنين، يسأل المذيع "يقولون (المجمعات المعارضة) أنكم مناصرون لهم"، فيرد المسن، وقد بدا عناصر من الجيش خلفه، "نحن لسنا معهم، نحن مغضوب على أمرنا".

وفي تلك اللحظة، يظهر أحد الأشخاص إلى جانبه يتوجه إلى ابنته بصوت عال قائلاً "قولي لهم يا بابا.. أنا حبيبة.. ابنة بشار الأسد!"، فتنتفض الفتاة مؤكدة "لا، لا أريد أن أكون ابنة بشار الأسد"، فيعيد الأب التأكيد عليها "مبلى (بالتأكيد) يا بابا.. ابنة بشار الأسد".